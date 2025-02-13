Розмова Трампа та Путіна "створює враження" початку переговорів щодо України, - Рютте

Дзвінок Трампа Путіну

Відповідаючи на питання, чи вважає Рютте вчорашній дзвінок Трампа початком переговорів щодо війни, він відповів: "таке враження склалося, що це був успішний дзвінок".

Водночас він наголосив, що Захід бажає миру й найсильнішої позиції для України.

"Дуже важливо, що коли буде заключений цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частинки України. І я думаю, що таку думку поділяє Трамп і його команда", - додав він.

Візит Гегсета до Європи

За словами Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, який вчора відвідував "Рамштайн", "привіз значні оголошення з приводу того як треба правильно керувати Альянсом". Як відзначив генеральний секретар, НАТО необхідно продовжувати дискусії, щоб Україна була у найкращій позиції, а європейські країни, своєю чергою, повинні збільшувати колективно виробництво і інвестиції в оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

"Цей Альянс є родиною, як Гегсет вчора сказав. Ми тут працюємо для того, щоб найкращу систему стримування забезпечити аби чинити опір будь-якому ворогові. Але нам треба спочатку вирішити питання України, нам потрібно збільшувати оборонне виробництво. І ми колективно поставили це завдання. Будемо проводити перемовини. Не зразу видається домовитися. Але завжди в кінці ми доходимо до спільної позиції", - пояснив Рютте.