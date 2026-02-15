Розмір пенсії можна дізнатися вже зараз: як розрахувати виплати онлайн без черг та довідок

Головне:

Без візитів до ПФУ: Все, що потрібно - це доступ до інтернету та електронний підпис (КЕП).

Все, що потрібно - це доступ до інтернету та електронний підпис (КЕП). Автоматичні дані: Система сама підтягує ваш ПІБ, стаж та історію зарплат з державних реєстрів.

Прогноз майбутнього: Ви можете додати стаж, який ще плануєте набути, щоб побачити, як зросте ваша виплата через 5 чи 10 років.

Необмежені спроби: Розрахунок можна проводити скільки завгодно разів, редагуючи дані про заробіток для різних сценаріїв.

Як скористатися сервісом (інструкція):

Авторизація: Зайдіть на Портал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Перевірка даних: У кабінеті відобразяться ваші ПІБ, дата народження та дані про трудову діяльність.

Налаштування: Оберіть алгоритм розрахунку. Ви можете додати періоди роботи або підкоригувати суми заробітку, якщо бачите неточності.

Результат: Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Що ви отримаєте на виході?

Система миттєво сформує протокол розрахунку, де буде вказано очікуваний розмір пенсії з урахуванням вашого страхового стажу. Кількість спроб не обмежена - ви можете моделювати різні сценарії (наприклад, як зміняться виплати, якщо ви пропрацюєте ще 5 років).

Головні переваги онлайн-розрахунку:

Жодних паперів: Вам не потрібно збирати довідки про зарплату чи стаж - система автоматично підтягує дані з реєстрів.

Прогноз на майбутнє: Ви можете порахувати пенсію не лише на сьогодні, а й з урахуванням років, які ще плануєте відпрацювати.

Контроль стажу: Це чудовий шанс перевірити, чи всі ваші робочі періоди враховані коректно, поки до пенсії ще є час.