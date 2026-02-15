Розмір пенсії можна дізнатися вже зараз: як розрахувати виплати онлайн без черг та довідок

Українці можуть самостійно спрогнозувати своє фінансове майбутнє, не відвідуючи держустанови. Спеціальний сервіс від Пенсійного фонду дозволяє дізнатися суму майбутньої пенсії та перевірити свій стаж у кілька кліків.
Як працює онлайн-калькулятор та що для цього потрібно - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Авторизація: Зайдіть на Портал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
Перевірка даних: У кабінеті відобразяться ваші ПІБ, дата народження та дані про трудову діяльність.
Налаштування: Оберіть алгоритм розрахунку. Ви можете додати періоди роботи або підкоригувати суми заробітку, якщо бачите неточності.
Результат: Натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".
Система миттєво сформує протокол розрахунку, де буде вказано очікуваний розмір пенсії з урахуванням вашого страхового стажу. Кількість спроб не обмежена - ви можете моделювати різні сценарії (наприклад, як зміняться виплати, якщо ви пропрацюєте ще 5 років).
Фото: приклад розрахунку пенсії (ПФУ)
Головні переваги онлайн-розрахунку:
Жодних паперів: Вам не потрібно збирати довідки про зарплату чи стаж - система автоматично підтягує дані з реєстрів.
Прогноз на майбутнє: Ви можете порахувати пенсію не лише на сьогодні, а й з урахуванням років, які ще плануєте відпрацювати.
Контроль стажу: Це чудовий шанс перевірити, чи всі ваші робочі періоди враховані коректно, поки до пенсії ще є час.