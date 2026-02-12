Чи треба терміново змінювати КЕП: як працюють нові правила з 10 лютого

В Україні змінили стандарт захисту електронних підписів. З 10 лютого 2026 року всі нові КЕП створюватимуть за посиленими правилами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України .

Міністерство цифрової трансформації оголосило про перехід на новий стандарт криптографічного захисту - "Купина". З 10 лютого 2026 року створення кваліфікованих електронних підписів (КЕП) відбуватиметься за посиленим алгоритмом, що значно підвищить стійкість цифрових даних до кіберзагроз.

Що зміниться для власників електронних підписів

Впровадження стандарту "Купина" є плановим етапом оновлення національної системи кібербезпеки. У Мінцифри порівнюють це оновлення із заміною замка у дверях на більш надійний: візуально процес використання підпису не зміниться, проте технічно зламати його стане набагато складніше.

Головна мета переходу - захистити цифрові дані українців від найсучасніших методів криптоаналізу. Новий алгоритм гарантує безпеку електронних операцій на роки вперед, що особливо важливо в умовах постійних кібератак.

Важливі терміни та правила переходу

Перехід на новий стандарт відбуватиметься поступово, щоб не створювати незручностей для користувачів та бізнесу.

Ключові факти про використання КЕП:

Старі сертифікати діють. Якщо ви отримали електронний підпис до 10 лютого, він залишається чинним. Змінювати його терміново не потрібно - підпис працюватиме до кінця свого терміну.

Нові ключі - за новим стандартом . Усі КЕП, що створюються після 10 лютого, вже автоматично базуватимуться на алгоритмі "Купина".

. Усі КЕП, що створюються після 10 лютого, вже автоматично базуватимуться на алгоритмі "Купина". Крайній термін для надавачів. До 1 липня 2026 року всі центри сертифікації ключів та надавачі електронних довірчих послуг мають остаточно перейти на використання виключно нового стандарту.

При цьому старі алгоритми не вимикаються миттєво. Вони продовжуватимуть підтримуватися для перевірки документів, що були підписані раніше, забезпечуючи безперервність цифрового документообігу.