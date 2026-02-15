Размер пенсии можно узнать уже сейчас: как рассчитать выплаты онлайн без очередей и справок

Украинцы могут самостоятельно спрогнозировать свое финансовое будущее, не посещая госучреждения. Специальный сервис от Пенсионного фонда позволяет узнать сумму будущей пенсии и проверить свой стаж в несколько кликов.
Как работает онлайн-калькулятор и что для этого нужно - читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
Авторизация: Зайдите на Портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи).
Проверка данных: В кабинете отобразятся ваши ФИО, дата рождения и данные о трудовой деятельности.
Настройка: Выберите алгоритм расчета. Вы можете добавить периоды работы или подкорректировать суммы заработка, если видите неточности.
Результат: Нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".
Система мгновенно сформирует протокол расчета, где будет указан ожидаемый размер пенсии с учетом вашего страхового стажа. Количество попыток не ограничено - вы можете моделировать разные сценарии (например, как изменятся выплаты, если вы проработаете еще 5 лет).
Фото: пример расчета пенсии (ПФУ)
Главные преимущества онлайн-расчета:
Никаких бумаг: Вам не нужно собирать справки о зарплате или стаже - система автоматически подтягивает данные из реестров.
Прогноз на будущее: Вы можете посчитать пенсию не только на сегодня, но и с учетом лет, которые еще планируете отработать.
Контроль стажа: Это отличный шанс проверить, все ли ваши рабочие периоды учтены корректно, пока до пенсии еще есть время.