Розмінування Херсонщини: викрито схему розкрадання понад 6 млн гривень
Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів на гуманітарному розмінуванні Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
У Києві повідомлено про підозру директору підприємства та керівниці групи саперів, які через мережу підконтрольних фірм вигравали тендери на очищення земель Херсонщини.
При цьому ці ділянки вже були безпечними та використовувалися фермерами.
Щоб створити ілюзію небезпеки, учасники схеми розкопували ґрунт і підкладали предмети, схожі на боєприпаси, а в документах вказували неправдиві обсяги виконаних робіт. Фермери вже дали відповідні свідчення.
Сума збитків лише на Херсонщині - 6,3 млн гривень.
Також перевіряються аналогічні факти на Миколаївщині та Чернігівщині: там йдеться про понад 600 гектарів і можливі збитки понад 53 млн гривень.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Запобіжні заходи вже обрано.
