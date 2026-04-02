Разминирование Херсонщины: разоблачена схема хищения более 6 млн гривен
Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств на гуманитарном разминировании Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
В Киеве сообщено о подозрении директору предприятия и руководительнице группы саперов, которые через сеть подконтрольных фирм выигрывали тендеры на очистку земель Херсонщины.
При этом эти участки уже были безопасными и использовались фермерами.
Чтобы создать иллюзию опасности, участники схемы раскапывали почву и подкладывали предметы, похожие на боеприпасы, а в документах указывали ложные объемы выполненных работ. Фермеры уже дали соответствующие показания.
Сумма убытков только на Херсонщине - 6,3 млн гривен.
Также проверяются аналогичные факты на Николаевщине и Черниговщине: там речь идет о более 600 гектарах и возможных убытках более 53 млн гривен.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Меры пресечения уже избраны.
