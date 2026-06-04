Розлучення онлайн у "Дії": стало відомо, коли і для кого запрацює послуга

Розлучитися онлайн у застосунку "Дія" можна буде орієнтовно вже в кінці літа. Наразі готується запуск бета-тестування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Наша команда готується запустити бета-тестування онлайн-розлучення наприкінці червня - на початку липня. Це доволі кропіткий процес, адже необхідно, окрім технічної реалізації, кропітка робота з Міністерством юстиції, з ДРАЦСами. Але процес йде, ми вже виходимо на фінішну пряму", - сказала Коваль.

За її словами, зазвичай після бета-тестування протягом 1-2 місяців йде запуск послуги.

"Тому станом на зараз ми орієнтуємось на кінець літа", - додала заступниця міністра.

Щодо самого формату онлайн-розлучення, вона нагадала, що все відбуватиметься у застосунку "Дія" за участі двох партнерів, за взаємною згодою.

Водночас Коваль зазначила, що можливість розлучитися буде лише у тих пар, в яких немає спільних неповнолітніх дітей. Рішення ухвалює відділ ДРАЦС - зазвичай це до 30 днів.

Дата розлучення з'явиться у "Дії" одразу після подання заяви. Заяву можна відкликати до моменту, коли ДРАЦС ухвалить рішення, прямо у застосунку.