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Розлучення онлайн у "Дії": стало відомо, коли і для кого запрацює послуга

11:34 04.06.2026 Чт
2 хв
Розлучитися онлайн зможуть не всі
aimg Тетяна Степанова aimg Дмитро Левицький
Розлучення онлайн у "Дії": стало відомо, коли і для кого запрацює послуга Фото: розлучення онлайн у "Дії" запрацює в кінці літа (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Розлучитися онлайн у застосунку "Дія" можна буде орієнтовно вже в кінці літа. Наразі готується запуск бета-тестування.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

"Наша команда готується запустити бета-тестування онлайн-розлучення наприкінці червня - на початку липня. Це доволі кропіткий процес, адже необхідно, окрім технічної реалізації, кропітка робота з Міністерством юстиції, з ДРАЦСами. Але процес йде, ми вже виходимо на фінішну пряму", - сказала Коваль.

За її словами, зазвичай після бета-тестування протягом 1-2 місяців йде запуск послуги.

"Тому станом на зараз ми орієнтуємось на кінець літа", - додала заступниця міністра.

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Щодо самого формату онлайн-розлучення, вона нагадала, що все відбуватиметься у застосунку "Дія" за участі двох партнерів, за взаємною згодою.

Водночас Коваль зазначила, що можливість розлучитися буде лише у тих пар, в яких немає спільних неповнолітніх дітей. Рішення ухвалює відділ ДРАЦС - зазвичай це до 30 днів.

Дата розлучення з'явиться у "Дії" одразу після подання заяви. Заяву можна відкликати до моменту, коли ДРАЦС ухвалить рішення, прямо у застосунку.

Нові послуги у "Дії"

Нагадаємо, у застосунку "Дія" готують нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може розірвати трудові відносини. Днями стартувало бета-тестування послуги.

Також у "Дії" з’явилися нові послуги для батьків і дітей. Тепер можна онлайн оформити податковий номер для дитини та отримати електронну картку платника податків.

Окрім того, українці відтепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи або оформити податкову знижку через застосунок "Дія". Нову послугу запустили за для спрощення процесу подання документів без зайвої бюрократії.

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