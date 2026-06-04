Розлучення онлайн у "Дії": стало відомо, коли і для кого запрацює послуга
Розлучитися онлайн у застосунку "Дія" можна буде орієнтовно вже в кінці літа. Наразі готується запуск бета-тестування.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
"Наша команда готується запустити бета-тестування онлайн-розлучення наприкінці червня - на початку липня. Це доволі кропіткий процес, адже необхідно, окрім технічної реалізації, кропітка робота з Міністерством юстиції, з ДРАЦСами. Але процес йде, ми вже виходимо на фінішну пряму", - сказала Коваль.
За її словами, зазвичай після бета-тестування протягом 1-2 місяців йде запуск послуги.
"Тому станом на зараз ми орієнтуємось на кінець літа", - додала заступниця міністра.
Щодо самого формату онлайн-розлучення, вона нагадала, що все відбуватиметься у застосунку "Дія" за участі двох партнерів, за взаємною згодою.
Водночас Коваль зазначила, що можливість розлучитися буде лише у тих пар, в яких немає спільних неповнолітніх дітей. Рішення ухвалює відділ ДРАЦС - зазвичай це до 30 днів.
Дата розлучення з'явиться у "Дії" одразу після подання заяви. Заяву можна відкликати до моменту, коли ДРАЦС ухвалить рішення, прямо у застосунку.
Нові послуги у "Дії"
Нагадаємо, у застосунку "Дія" готують нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може розірвати трудові відносини. Днями стартувало бета-тестування послуги.
Також у "Дії" з’явилися нові послуги для батьків і дітей. Тепер можна онлайн оформити податковий номер для дитини та отримати електронну картку платника податків.
Окрім того, українці відтепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи або оформити податкову знижку через застосунок "Дія". Нову послугу запустили за для спрощення процесу подання документів без зайвої бюрократії.