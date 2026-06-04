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Развод онлайн в "Дії": стало известно, когда и для кого заработает услуга

11:34 04.06.2026 Чт
2 мин
Развестись онлайн смогут не все
aimg Татьяна Степанова aimg Дмитрий Левицкий
Развод онлайн в "Дії": стало известно, когда и для кого заработает услуга Фото: развод онлайн в "Дії" заработает в конце лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Развестись онлайн в приложении "Дія" можно будет ориентировочно уже в конце лета. Сейчас готовится запуск бета-тестирования.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

"Наша команда готовится запустить бета-тестирование онлайн-развода в конце июня - начале июля. Это довольно кропотливый процесс, ведь необходимо, кроме технической реализации, кропотливая работа с Министерством юстиции, с ГРАГСами. Но процесс идет, мы уже выходим на финишную прямую", - сказала Коваль.

По ее словам, обычно после бета-тестирования в течение 1-2 месяцев идет запуск услуги.

"Поэтому по состоянию на сейчас мы ориентируемся на конец лета", - добавила заместитель министра.

Читайте также: В "Дії" запустили новые услуги для родителей и детей: что теперь можно оформить онлайн

Что касается самого формата онлайн-развода, она напомнила, что все будет происходить в приложении "Дія" с участием двух партнеров, по взаимному согласию.

В то же время Коваль отметила, что возможность развестись будет только у тех пар, у которых нет общих несовершеннолетних детей. Решение принимает отдел ЗАГС - обычно это до 30 дней.

Дата развода появится в "Дії" сразу после подачи заявления. Заявление можно отозвать до момента, когда ЗАГС примет решение, прямо в приложении.

Новые услуги в "Дії"

Напомним, в приложении "Дія" готовят новую услугу для тех, кто потерял связь с работодателем и не может разорвать трудовые отношения. На днях стартовало бета-тестирование услуги.

Также в "Дії" появились новые услуги для родителей и детей. Теперь можно онлайн оформить налоговый номер для ребенка и получить электронную карточку налогоплательщика.

Кроме того, украинцы теперь могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах или оформить налоговую скидку через приложение "Дія". Новую услугу запустили для упрощения процесса подачи документов без лишней бюрократии.

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