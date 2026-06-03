Звільнитися з роботи можна буде онлайн, але не всім: "Дія" вже тестує послугу

У додатку "Дія" готують нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може розірвати трудові відносини. Станом на сьогодні латформа збирає тестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

"Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини - записуйтеся на бета-тест нової послуги в "Дії", – йдеться у повідомленні.

Нова послуга також передбає не лише звільнення людям з ТОТ, а й отримання доступу до центру зайнятості.

"Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн без зайвих візитів і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості: допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи", - закликали у пресслужбі сервісу.

Важливо, що до тестування можуть бути залучені повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.

Для участі потрібно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у "Дії", не мати статусу безробітного й не подавати заяву про його отримання.

Бажаючі мають заповнити форму та очікувати на підтвердження участі в бета-тесті.