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Звільнитися з роботи можна буде онлайн, але не всім: "Дія" вже тестує послугу

00:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Послуга буде доступна для тих, хто втратив роботу через окупацію або бойові дії
aimg Юлія Маловічко
Звільнитися з роботи можна буде онлайн, але не всім: "Дія" вже тестує послугу Фото: "Дія" очікує на участь у бета-тесті (Віталій Носач - РБК-Україна)
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У додатку "Дія" готують нову послугу для тих, хто втратив зв'язок із роботодавцем і не може розірвати трудові відносини. Станом на сьогодні латформа збирає тестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

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"Якщо через окупацію або бойові дії ви втратили зв'язок із роботодавцем і не можете припинити трудові відносини - записуйтеся на бета-тест нової послуги в "Дії", – йдеться у повідомленні.

Нова послуга також передбає не лише звільнення людям з ТОТ, а й отримання доступу до центру зайнятості.

"Долучайтеся, щоб звільнитися з роботи онлайн без зайвих візитів і після офіційного припинення трудових відносин отримати доступ до послуг служби зайнятості: допомоги по безробіттю, перекваліфікації та пошуку роботи", - закликали у пресслужбі сервісу.

Важливо, що до тестування можуть бути залучені повнолітні громадяни України, офіційно працевлаштовані на підприємствах, установах або організаціях на тимчасово окупованих територіях.

Для участі потрібно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у "Дії", не мати статусу безробітного й не подавати заяву про його отримання.

Бажаючі мають заповнити форму та очікувати на підтвердження участі в бета-тесті.

Нагадаємо, минулого місяця у сервісі "Дія" з’явилися нові послуги для батьків і дітей. Тепер можна онлайн оформити податковий номер для дитини та отримати електронну картку платника податків.

Ще повідомлялось, що у Дії запустили ШІ-асистента Дія.AI, який допомагає користувачам оформлювати документи через чат. Зокрема, сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання, а також швидко сплатити штрафи ПДР без пошуку потрібних розділів у застосунку.

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