Розкрали мільярди на неякісних мінах: ДБР викрило масштабну корупційну схему

Зловмисники створили схему з привласнення коштів на державних оборонних замовленнях. Вони використали фірму, яка раніше ніколи не займалася виробництвом мін, але отримала доступ до контрактів Міністерства оборони України та багатомільярдних авансів.

Учасники схеми штучно "розігнали" фінансові показники підприємства через перекази коштів між пов'язаними структурами та організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові міни МПТ-23П2 із завідомо неправдивими відомостями.

"Зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом... вказувалися нібито проведені випробування, які насправді або взагалі не проводилися за окремими параметрами, або ж показали негативні результати", - зазначили в ДБР.

Посадові особи міністерства не звернули увагу на ці моменти під час погодження документів та схвалення контрактів. Випробування погодили проводити раз у п'ять років, або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції - фактично, це унеможливило контроль.

"У результаті було укладено п’ять державних контрактів, за якими на рахунки підприємства перерахували понад 2,9 млрд грн авансових коштів. Поставлені міни виявилися непридатними до використання - вони або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей. За окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а отримані аванси не повернули", - повідомили в ДБР.

Співробітники ДБР 8 січня 2026 року в рамках кримінального провадження провели обшуки та затримали чотирьох учасників злочинної організації - зокрема організатора. Затриманим повідомили про підозру привласненні коштів в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у створенні та участі в злочинній організації.

Також про підозру в умисному невиконанні службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для обороноздатності держави повідомили чотирьом посадовим особам з військових представництв МОУ та посадовцю держпідприємства. Одному з фігурантів вдалося втекти, він перебуває у розшуку.

"Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває", - додали у повідомленні.