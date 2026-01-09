Разворовали миллиарды на некачественных минах: ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему

Злоумышленники создали схему по присвоению средств на государственных оборонных заказах. Они использовали фирму, которая ранее никогда не занималась производством мин, но получила доступ к контрактам Министерства обороны Украины и многомиллиардным авансам.

Участники схемы искусственно "разогнали" финансовые показатели предприятия через переводы средств между связанными структурами и организовали подготовку технической и конструкторской документации на противопехотные мины ПВП-50 и ПВП-200, а также на противотанковые мины МПТ-23П2 с заведомо ложными сведениями.

"Указывали взрыватели, которые фактически не могли использоваться с такими изделиями, завышали реальный вес взрывных устройств, предусматривали применение взрывчатых веществ с несоответствующим химическим составом... указывались якобы проведенные испытания, которые на самом деле или вообще не проводились по отдельным параметрам, или же показали отрицательные результаты", - отметили в ГБР.

Должностные лица министерства не обратили внимание на эти моменты при согласовании документов и одобрении контрактов. Испытания согласовали проводить раз в пять лет, или после изготовления 10 тысяч единиц продукции - фактически, это сделало невозможным контроль.

"В результате было заключено пять государственных контрактов, по которым на счета предприятия перечислили более 2,9 млрд грн авансовых средств. Поставленные мины оказались непригодными к использованию - они либо не срабатывали, либо не имели заявленных поражающих свойств. По отдельным контрактам продукцию вообще не поставили, а полученные авансы не вернули", - сообщили в ГБР.

Сотрудники ГБР 8 января 2026 года в рамках уголовного производства провели обыски и задержали четырех участников преступной организации - в частности организатора. Задержанным сообщили о подозрении присвоении средств в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в создании и участии в преступной организации.

Также о подозрении в умышленном невыполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для обороноспособности государства сообщили четырем должностным лицам из военных представительств МОУ и должностному лицу госпредприятия. Одному из фигурантов удалось сбежать, он находится в розыске.

"Сейчас в отношении всех подозреваемых готовятся ходатайства в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - добавили в сообщении.