Разворовали миллиарды на некачественных минах: ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему

Государственное бюро расследований разоблачило преступную организацию, которая разворовала почти три миллиарда гривен на инженерных боеприпасах для Сил обороны Украины, главным образом на некачественных противотанковых и противопехотных минах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Злоумышленники создали схему по присвоению средств на государственных оборонных заказах. Они использовали фирму, которая ранее никогда не занималась производством мин, но получила доступ к контрактам Министерства обороны Украины и многомиллиардным авансам.
Участники схемы искусственно "разогнали" финансовые показатели предприятия через переводы средств между связанными структурами и организовали подготовку технической и конструкторской документации на противопехотные мины ПВП-50 и ПВП-200, а также на противотанковые мины МПТ-23П2 с заведомо ложными сведениями.
"Указывали взрыватели, которые фактически не могли использоваться с такими изделиями, завышали реальный вес взрывных устройств, предусматривали применение взрывчатых веществ с несоответствующим химическим составом... указывались якобы проведенные испытания, которые на самом деле или вообще не проводились по отдельным параметрам, или же показали отрицательные результаты", - отметили в ГБР.
Должностные лица министерства не обратили внимание на эти моменты при согласовании документов и одобрении контрактов. Испытания согласовали проводить раз в пять лет, или после изготовления 10 тысяч единиц продукции - фактически, это сделало невозможным контроль.
"В результате было заключено пять государственных контрактов, по которым на счета предприятия перечислили более 2,9 млрд грн авансовых средств. Поставленные мины оказались непригодными к использованию - они либо не срабатывали, либо не имели заявленных поражающих свойств. По отдельным контрактам продукцию вообще не поставили, а полученные авансы не вернули", - сообщили в ГБР.
Сотрудники ГБР 8 января 2026 года в рамках уголовного производства провели обыски и задержали четырех участников преступной организации - в частности организатора. Задержанным сообщили о подозрении присвоении средств в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в создании и участии в преступной организации.
Также о подозрении в умышленном невыполнении служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для обороноспособности государства сообщили четырем должностным лицам из военных представительств МОУ и должностному лицу госпредприятия. Одному из фигурантов удалось сбежать, он находится в розыске.
"Сейчас в отношении всех подозреваемых готовятся ходатайства в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается", - добавили в сообщении.
Напомним, в прошлом месяце работники Государственного бюро расследований при содействии руководства ВСУ сообщили о подозрении двум должностным лицам воинской части из Хмельницкой области, которые отправляли военных работать на частной СТО.
Ранее антикоррупционные органы разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Также был задержан бывший чиновник Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных также на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.