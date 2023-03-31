Розкрадання під час війни - найгірше, що може бути, - нардеп

Можлива корупція у Міністерстві оборони України та крадіжка гуманітарної допомоги партнерами сприймаються як злочин проти західних цінностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За його словами, журналістські розслідування про можливі зловживання в Міноборони провокують реакцію у відповідь.

"Ми всі бачили історію про яйця по 17 грн, яблука - по 52 грн за кг. Безумовно, такі випадки викликають обурення. Ми побачили реакцію на це, тобто звільнені якісь чиновники, правоохоронні дії відбуваються, йдемо розслідування. Слідкуватимемо за тим, чи будуть якісь результати, чи це просто все тихо зникне", - наголосив він.

Гончаренко також наголосив: українські громадяни хочуть почути відповіді на запитання, а чи справді в Міноборони було зафіксовано розкрадання.

"Бо розкрадання під час війни - найгірше, що тільки може бути в Міноборони", - додав він.

Парламентар пояснив: розкрадання в Міноборони, якщо такі справді мали місце, матимуть негативні наслідки для України, в тому числі з погляду надання західної допомоги Україні.

"Що стосується перспектив впливу на підтримку України, то, звісно, це найгірший сценарій, якщо, не дай Боже, через зловживання чиновників, постане питання, що обмежуватиметься підтримка України, бо це безпосередньо вплине на життя та існування України", – вказав він.

Щобільше, політик зазначив, за яких умов ситуація може загостритися.

"Якщо ці західні аудитори виявлять щось, що прикривається українською владою, або це виявлять журналісти-розслідувачі – ось це матиме дуже серйозні наслідки. А в іншому випадку дуже важливо демонструвати реакцію, оперативно реагувати та розслідувати, щоб подолати справді якісь катастрофічні наслідки", - констатував він.

Гончаренко вважає, що можливі випадки зловживань чиновниками Міноборони мають бути розслідувані - а виявлені винні мають отримати покарання. За такого сценарію зловживань стає менше, зазначив він.

Разом з тим, нардеп звертає увагу на те, що на найвищі ступені влади потрапляють люди, для яких не існує норм моралі.

"Тому єдиний шлях боротьби з цим (нічого нового немає, світ давно на це відповів), по-перше, прозорість та демократичні механізми… Ну і друге, безумовно, це розслідування та покарання тих, кого не зупинив контроль, тому тут лише покарання, за таких умов жорстке покарання, яке має зупинити на майбутнє", - резюмував він.