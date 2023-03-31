Разворовывания во время войны - худшее, что может быть, - нардеп
Возможная коррупция в Министерстве обороны Украины и воровство гуманитарной помощи партнерами воспринимаются как преступление против западных ценностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
По его словам, журналистские расследования о возможных злоупотреблениях в Минобороны провоцируют ответную реакцию.
"Мы все видели историю о яйцах по 17 грн, яблоках - по 52 грн за кг. Безусловно, такие случаи вызывают возмущение. Мы увидели реакцию на это, то есть уволены какие-то чиновники, правоохранительные действия происходят, идет расследование. Будем следить за тем, будут ли какие-то результаты, или это просто все тихо исчезнет", - отметил он.
Гончаренко также подчеркнул: украинские граждане хотят услышать ответы на вопрос, а действительно ли в Минобороны были зафиксированы разворовывания.
"Потому что разворовывания во время войны - это худшее, что только может быть в Минобороны", - добавил он.
Парламентарий пояснил: разворовывания в Минобороны, если таковы действительно имели место, будут иметь негативные последствия для Украины, в том числе, с точки зрения оказания западной помощи Украине.
"Что касается перспектив влияния на поддержку Украины, то, конечно, это наихудший сценарий, если, не дай Бог, из-за злоупотреблений чиновников, встанет вопрос, что будет ограничиваться поддержка Украины, потому что это напрямую повлияет на жизнь и существование Украины", - указал он.
Более того, политик указал, при каких условиях ситуация может обостриться.
"Если эти западные аудиторы обнаружат что-то, что прикрывается украинской властью, или это обнаружат журналисты-расследователи - вот это будет иметь очень серьезные последствия. А в противном случае очень важно демонстрировать реакцию, оперативно реагировать и расследовать, чтобы преодолеть действительно какие-то катастрофические последствия", - констатировал он.
Гончаренко считает, что возможные случаи злоупотреблений чиновниками Минобороны должны быть расследованы – а выявленные виновные должны получить наказание. При таком сценарии злоупотреблений становится меньше, отметил он.
Вместе с тем нардеп обращает внимание на то, что на самые высокие ступени власти попадают люди, для которых не существует норм морали.
"Поэтому единственный путь борьбы с этим (ничего нового нет, мир давно на это ответил), во-первых, прозрачность и демократические механизмы… Ну и второе, безусловно, это расследование и наказание тех, кого не остановил контроль, поэтому здесь только наказание, в таких условиях жесткое наказание, которое должно остановить на будущее", - резюмировал он.
Напомним, журналисты провели расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.
После этого министр обороны Алексей резников заявил, что Министерство обороны перезагрузит антикоррупционное управление и введет механизм общественного контроля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.