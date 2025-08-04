Розкрадання на дронах та РЕБ: нардепу Кузнєцову обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень. Його підозрюють у корупції під час закупівлі дронів та радіолокаційних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як повідомляється, суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до Кузнєцова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн гривень застави.
Наразі вирішується питання про оскарження зазначеного запобіжного заходу.
Розкрадання на дронах та РЕБ
Нагадаємо, днями НАБУ та САП заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.
За даними слідства, фігуранти укладали держконтракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося ділкам.
За даними джерел РБК-Україна, у справі також фігурує ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 2 серпня Кабмін терміново погодив його звільнення. Детальніше про Гайдая - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, до справи також причетний чинний народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов з Луганської області. Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинили на час розслідування.