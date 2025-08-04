Розкрадання на дронах та РЕБ: нардепу Кузнєцову обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень. Його підозрюють у корупції під час закупівлі дронів та радіолокаційних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до Кузнєцова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн гривень застави. Наразі вирішується питання про оскарження зазначеного запобіжного заходу.