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Розкрадання на дронах та РЕБ: нардепу Кузнєцову обрали запобіжний захід

Понеділок 04 серпня 2025 16:16
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Розкрадання на дронах та РЕБ: нардепу Кузнєцову обрали запобіжний захід Фото: нардеп Олексій Кузнєцов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив народного депутата Олексія Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень. Його підозрюють у корупції під час закупівлі дронів та радіолокаційних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до Кузнєцова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 8 млн гривень застави.

Наразі вирішується питання про оскарження зазначеного запобіжного заходу.

Розкрадання на дронах та РЕБ

Нагадаємо, днями НАБУ та САП заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними слідства, фігуранти укладали держконтракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося ділкам.

За даними джерел РБК-Україна, у справі також фігурує ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 2 серпня Кабмін терміново погодив його звільнення. Детальніше про Гайдая - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, до справи також причетний чинний народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов з Луганської області. Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинили на час розслідування.

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