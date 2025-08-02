З області - на район. Які ще були скандали із Сергієм Гайдаєм до справи про відкати

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай став фігурантом масштабної справи НАБУ і САП про корупцію під час закупівель безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Детальніше про те, ким є Сергій Гайдай, розповідає РБК-Україна .

Гайдай народився 6 листопада 1975 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області.

У 2008–2010 роках працював помічником депутата Київради Олексія Резнікова. Варто зауважити, що у 2014 році він закінчив Хмельницький економічний університет, здобувши ступінь бакалавра за спеціальністю "Фінанси і кредит".

З 2014 по 2015 рік був радником голови Обухівської районної державної адміністрації в Київській області.

У 2015 році став депутатом Мукачівської районної ради VII скликання. Згодом, у 2015–2018 роках, очолював Мукачівську районну державну адміністрацію. На той час був безпартійним.

Диплом магістра з відзнакою отримав у 2019 році у Національній академії державного управління при президентові України - за спеціальністю "Публічне управління й адміністрування".

Гайдай був главою Луганської ОВА

Вже 25 жовтня 2019 року призначений головою Луганської обласної державної адміністрації. Примітно, що за час війни Гайдай запам'ятався гучними заявами на своїй посаді.

До повномасштабного вторгнення РФ колишній глава ОВА більшість часу займався інфраструктурними проєктами, зокрема зведенням доріг і адміністративних центрів в містечках на лінії фронту.

Після 24 лютого 2022 року Гайдай залишився на посаді й доволі часто в інтерв'ю і коментарях ЗМІ казав про ті чи інші плани українських військ або можливі дії армії РФ. Не рідко це ставало підставою для критики його навіть з боку депутатів партії "Слуга народу".

Так, спалахнув гучний публічний конфлікт між Гайдуком та депутатом від "Слуги Народу" Мар'яною Безуглою.

На фоні захоплення Луганської області вона заявила, що очільник ОВА "погано підготував" область до оборони та закликала звільнити його з посади.

Сам Гайдай доволі жорстко відреагував на заяви нардепки.

"Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами", - сказав він.

Також обласний голова заявив, що Безугла намагалась керувати військовими, не маючи на те повноважень.

"Бути керівником Луганської області на сьогодні - це величезна відповідальність. На жаль, з'являються такі ідіоти як Безугла", - зазначив він.

Гучні заяви про ситуацію на фронті

Під час повномасштабної війни Гайдай неодноразово робив оптимістичні прогнози щодо розвитку ситуації на фронті.

Зокрема, у 2022 році він заявляв про швидке звільнення Сєвєродонецька, однак місто незабаром було окуповане росіянами. Пізніше, після успішного контрнаступу на Харківщині, Гайдай прогнозував звільнення низки населених пунктів, але ті так і залишились під контролем РФ.

Ба більше, російські війська тоді посилили присутність у регіоні та відтіснили українські сили від важливої траси.

Зауважимо, що з 2024 року Гайдай очолює Мукачівську районну військову адміністрацію.

За час своєї роботи Гайдай отримав низку нагород та відзнак