Розкрадання на дронах та РЕБ: полковника Нацгвардії за рішенням суду взяли під варту

Фото: полковника Нацгвардії взяли під варту за розкрадання на дронах (Getty Images)

Полковника Нацгвардії, якого підозрюють у розкраданнях при закупівлі дронів та РЕБ, за рішенням суду взяли під варту до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.