Розкрадання на дронах та РЕБ: полковника Нацгвардії за рішенням суду взяли під варту
Полковника Нацгвардії, якого підозрюють у розкраданнях при закупівлі дронів та РЕБ, за рішенням суду взяли під варту до 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.
За даними джерел РБК-Україна, йдеться про полковника Нацгвардії Василя Мишанського. У ході судового засідання йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 вересня з правом внесення застави у розмірі 2 млн гривень.
Зазначається, що Мишанського підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і РЕБів. За даними САП, він отримав 250 тисяч гривень за контракт із завищеною ціною.
Схеми збагачення на дронах та РЕБ
Нагадаємо, що раніше НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної схеми під час закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.
За даними слідства, одна з військових частин підписала державний контракт на майже 10 млн гривень із компанією, яка поставила продукцію за завищеною вартістю – переплата становила близько 80 тисяч доларів. Після завершення постачання представники підприємства передали учасникам злочинної схеми їхню частку у вигляді "відкату".
Серед фігурантів справи – колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Його звільнення уряд схвалив терміново 2 серпня. Деталі – в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, у справі фігурує чинний народний депутат від "Слуги народу" з Луганщини Олексій Кузнєцов. На час розслідування його членство у фракції призупинили. 4 серпня ВАКС відправив Кузнєцова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн гривень.
Сьогодні зранку, 5 серпня, директорці компанії, яка пов'язана з закупівлями дронів та засобів РЕБ, також призначили тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у понад 2 млн гривень. За даними НАБУ, "відкати" у межах контрактів могли сягати понад 30%.