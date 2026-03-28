Розгром під Олександрівкою: морпіхи 37-ї бригади відбили наймасштабнішу атаку з початку року

Сили оборони відбили наймасштабніший штурм окупантів на Олександрівському напрямку з початку року. Ситуацію повністю стабілізовано, ворог зазнав значних втрат у техніці та живій силі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал 37-ї окремої бригади морської піхоти.
Вранці 28 березня 2026 року противник здійснив спробу масштабного наступу в операційній смузі бригади. Для штурму росіяни залучили важку броньовану техніку та значну кількість піхоти.
За словами військових, це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту за останні місяці.
"Завдяки злагодженим діям наших підрозділів, станом на 14:00 ситуацію повністю стабілізовано, спроби штурмових дій противника зупинено", - наголосили в бригаді.
За результатами протистояння українські захисники завдали противнику відчутних втрат.
Зокрема, безповоротні втрати особового складу склали 27 осіб, ще один окупант отримав поранення.
"Лише за першу половину поточної доби втрати особового складу та техніки противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій", - уточнили в підрозділі.
Також було знищено та уражено одиницю танкової техніки, два квадроцикли та два мотоцикли загарбників.
Нагадаємо, Олександрівський напрямок залишається зоною інтенсивних бойових дій. Раніше Сили оборони перейшли тут у контратаку, щоб зупинити просування загарбників у бік Дніпропетровської області.
Під час успішних дій на цій ділянці фронту українським військам вдалося звільнити 9 населених пунктів, а ще три були повністю зачищені від окупантів. При цьому ворог зазнав масштабних втрат, які обчислюються тисячами військових.
Також повідомлялося, що протягом 17-20 березня РФ намагалася реалізувати масштабний план наступу, провівши понад 600 штурмів за чотири дні. Проте, як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ці спроби закінчилися для росіян катастрофічними втратами.