Розгром під Олександрівкою: морпіхи 37-ї бригади відбили наймасштабнішу атаку з початку року

Ситуація на Олександрівському напрямку

Нагадаємо, Олександрівський напрямок залишається зоною інтенсивних бойових дій. Раніше Сили оборони перейшли тут у контратаку, щоб зупинити просування загарбників у бік Дніпропетровської області.

Під час успішних дій на цій ділянці фронту українським військам вдалося звільнити 9 населених пунктів, а ще три були повністю зачищені від окупантів. При цьому ворог зазнав масштабних втрат, які обчислюються тисячами військових.

Також повідомлялося, що протягом 17-20 березня РФ намагалася реалізувати масштабний план наступу, провівши понад 600 штурмів за чотири дні. Проте, як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ці спроби закінчилися для росіян катастрофічними втратами.