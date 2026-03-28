RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Разгром под Александровкой: морпехи 37-й бригады отбили самую масштабную атаку с начала года

17:55 28.03.2026 Сб
2 мин
Самая масштабная попытка штурма закончилась для врага десятками погибших и сожженной техникой
aimg Сергей Козачук
Фото: бои на Александровском направлении (Getty Images)

Силы обороны отбили самый масштабный штурм оккупантов на Александровском направлении с начала года. Ситуация полностью стабилизирована, враг понес значительные потери в технике и живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал 37-й отдельной бригады морской пехоты.

Детали массированной атаки

Утром 28 марта 2026 года противник предпринял попытку масштабного наступления в операционной полосе бригады. Для штурма россияне привлекли тяжелую бронированную технику и значительное количество пехоты.

По словам военных, это была самая мощная атака на данном отрезке фронта за последние месяцы.

"Благодаря слаженным действиям наших подразделений, по состоянию на 14:00 ситуация полностью стабилизирована, попытки штурмовых действий противника остановлены", - отметили в бригаде.

Потери врага

По результатам противостояния украинские защитники нанесли противнику ощутимые потери.

В частности, безвозвратные потери личного состава составили 27 человек, еще один оккупант получил ранения.

"Только за первую половину текущих суток потери личного состава и техники противника превысили суммарные показатели предыдущих трех суток ведения боевых действий", - уточнили в подразделении.

Также были уничтожены и поражены единица танковой техники, два квадроцикла и два мотоцикла захватчиков.

Ситуация на Александровском направлении

Напомним, Александровское направление остается зоной интенсивных боевых действий. Ранее Силы обороны перешли здесь в контратаку, чтобы остановить продвижение захватчиков в сторону Днепропетровской области.

Во время успешных действий на этом участке фронта украинским войскам удалось освободить 9 населенных пунктов, а еще три были полностью зачищены от оккупантов. При этом враг понес масштабные потери, которые исчисляются тысячами военных.

Также сообщалось, что в течение 17-20 марта РФ пыталась реализовать масштабный план наступления, проведя более 600 штурмов за четыре дня. Однако, как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, эти попытки закончились для россиян катастрофическими потерями.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьЗапорожская областьДнепропетровская областьВойна в Украине