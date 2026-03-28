Разгром под Александровкой: морпехи 37-й бригады отбили самую масштабную атаку с начала года

Ситуация на Александровском направлении

Напомним, Александровское направление остается зоной интенсивных боевых действий. Ранее Силы обороны перешли здесь в контратаку, чтобы остановить продвижение захватчиков в сторону Днепропетровской области.

Во время успешных действий на этом участке фронта украинским войскам удалось освободить 9 населенных пунктов, а еще три были полностью зачищены от оккупантов. При этом враг понес масштабные потери, которые исчисляются тысячами военных.

Также сообщалось, что в течение 17-20 марта РФ пыталась реализовать масштабный план наступления, проведя более 600 штурмов за четыре дня. Однако, как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, эти попытки закончились для россиян катастрофическими потерями.