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У Пентагоні назвали російські НПЗ "цивільними цілями"

Вашингтон, Середа 10 квітня 2024 20:13
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У Пентагоні назвали російські НПЗ "цивільними цілями" Фото: Селеста Валландер, помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки (flickr by U.S. Secretary of Defense)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки стурбовані через українські атаки на російські нафтопереробні заводи. У Вашингтоні вважають НПЗ цивільними цілями.

Про це заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Наташу Бертранд у Twitter.

"Питання про атаки на критично важливу інфраструктуру, коли це цивільні цілі, викликає у нас занепокоєння", - заявила Валландер, коментуючи удари по російським НПЗ.

За її словами, Україна дотримується одного з найвищих стандартів дотримання законів збройних конфліктів, а це - "один із елементів європейської демократії".

Нестикування в Пентагоні

Зазначимо, що глава Пентагону Ллойд Остін ще вчора, 9 квітня, заявляв про те, що українські атаки на НПЗ "можуть мати наслідки на світову ситуацію у сфері енергетики".

Він також додав, що Україні вигідніше бити по тактичнимх та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу.

При цьому про те, що НПЗ є "цивільними цілями", він нічого не говорив.

До слова, до таких заяв американських чиновників видання Financial Times писало про те, що США закликали Україну зупинити удари по російським НПЗ.

У Вашингтоні начебто побоюються, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також на бензин у США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

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