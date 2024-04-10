Швейцарія визначилась з термінами Глобального саміту миру

Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія не братиме в ньому участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як нагадує The Guardian, в січні Швейцарія погодилась провести мирний саміт на прохання президента Володимира Зеленського. Відтоді були проведені низка перемовин з Європейським союзом, країнами-членами "Великої сімки" й такими країнами, як Індія та Китай, аби заручитись їхньою підтримкою.

"Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу", - йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії.

Конференція відбудеться з 15 по 16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн. Саміт буде спрямований на створення рамок, що будуть сприятливі для тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".

Росія, зі свого боку, відмовилась від участі на саміті, оскільки Швейцарія "відмовилася від нейтралітету".

Наразі повний список учасників не було оприлюднено.

Глобальний саміт миру

Ще в листопаді 2022 року Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 Україна й Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована "формула".

Як розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт.

Згідно з даними окремих ЗМІ, голова Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.