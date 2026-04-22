Розблокування 90 млрд євро - сигнал для Росії завершити війну, - Зеленський

За його словами, фактично вже розпочалося виконання домовленостей із ЄС, які передбачають розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти РФ.

"Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми", - наголосив український лідер.

Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов’язання перед Євросоюзом "навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба"", і розраховує на відповідні кроки з боку партнерів.

"Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України", - додав президент.

Водночас Київ очікує швидкого запуску пакета підтримки та продовжує переговори з європейськими лідерами щодо відкриття нових кластерів у межах інтеграції до ЄС.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна працює над посиленням санкційного тиску на Росію та розвитком європейської енергетичної системи, щоб обмежити можливості Москви "маніпулювати енергопостачанням у Європу".