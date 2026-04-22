Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Розблокування 90 млрд євро - сигнал для Росії завершити війну, - Зеленський

17:10 22.04.2026 Ср
2 хв
Виконання зобов’язань щодо "Дружби" стало ключем до розблокування допомоги
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський вважає, що розблокування фінансової підтримки ЄС разом із новими санкціями має посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського у Telegram.

Читайте також: Словаччина не проти розблокування 90 млрд Україні, але щодо санкцій проти РФ "почекає"

За його словами, фактично вже розпочалося виконання домовленостей із ЄС, які передбачають розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти РФ.

"Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми", - наголосив український лідер.

Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов’язання перед Євросоюзом "навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба"", і розраховує на відповідні кроки з боку партнерів.

"Розраховуємо, що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України", - додав президент.

Водночас Київ очікує швидкого запуску пакета підтримки та продовжує переговори з європейськими лідерами щодо відкриття нових кластерів у межах інтеграції до ЄС.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна працює над посиленням санкційного тиску на Росію та розвитком європейської енергетичної системи, щоб обмежити можливості Москви "маніпулювати енергопостачанням у Європу".

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу попередньо погодили кредитну програму для України обсягом 90 млрд євро разом із 20-м пакетом санкцій проти Росії.

Остаточне рішення мають затвердити через письмову процедуру Європейської ради, завершення якої очікується завтра у другій половині дня, коли лідери європейських країн зберуться на саміт ЄС на Кіпрі.

Очікується, що фінансування може розпочатися вже у травні.

