Разблокировка 90 млрд евро - сигнал для России завершить войну, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разблокирование финансовой поддержки ЕС вместе с новыми санкциями должно усилить давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
По его словам, фактически уже началось выполнение договоренностей с ЕС, которые предусматривают разблокирование пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро на два года, а также нового санкционного пакета против РФ.
"Разблокировка - это правильный сигнал в сложившихся обстоятельствах. Россия должна закончить свою войну. И мотивы для этого у нее могут появиться только тогда, когда и поддержка для Украины, и давление на Россию будут достаточными", - подчеркнул украинский лидер.
Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства перед Евросоюзом "даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба"", и рассчитывает на соответствующие шаги со стороны партнеров.
"Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины", - добавил президент.
В то же время Киев ожидает быстрого запуска пакета поддержки и продолжает переговоры с европейскими лидерами по открытию новых кластеров в рамках интеграции в ЕС.
Отдельно Зеленский отметил, что Украина работает над усилением санкционного давления на Россию и развитием европейской энергетической системы, чтобы ограничить возможности Москвы "манипулировать энергоснабжением в Европу".
Напомним, послы стран Евросоюза предварительно согласовали кредитную программу для Украины объемом 90 млрд евро вместе с 20-м пакетом санкций против России.
Окончательное решение должны утвердить через письменную процедуру Европейского совета, завершение которой ожидается завтра во второй половине дня, когда лидеры европейских стран соберутся на саммит ЕС на Кипре.
Ожидается, что финансирование может начаться уже в мае.