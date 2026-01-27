Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ

При підготовці матеріалу використано дані ДСНС, Одеської ОВА та Одеської МВА.

Обстріл 27 січня

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 27 січня російська армія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши 165 ударних безпілотників. Серед них - дрони типу "Шахед", у тому числі реактивні, а також БпЛА "Гербера", "Італмас" і апарати інших типів.

Запуски ворожих безпілотників здійснювалися з території РФ - з районів Курська, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського й Чауди на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Також цієї ночі під ворожим обстрілом була Львівська область.