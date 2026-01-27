Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ

Масштабные разрушения и пожары

По данным ОВА, в результате атаки в Одессе повреждены десятки жилых домов. Разрушениям подверглись церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр, частный транспорт. На нескольких локациях вспыхнули масштабные пожары.

В многоэтажках разрушены и повреждены десятки квартир, изуродованы фасады зданий и выбиты окна.

ГСЧС уточняет, что:

повреждены двухэтажные и четырехэтажные жилые дома;

в четырехэтажке разрушены квартиры со второго по четвертый этажи;

в девятиэтажном доме из-за попадания возникли пожары на четвертом и пятом этажах;

повреждены культурно-религиозное сооружение и автомобили, выбито остекление в соседних зданиях.

Приморский район: повреждены 43 дома и, по предварительным данным, 122 квартиры. Спасатели ГСЧС продолжают разбор завалов.

Пересыпский район: установлены повреждения в 3 домах. Выбито более 200 окон, из которых 51 конструкция уничтожена огнем полностью.

Хаджибейский район: продолжается поисково-спасательная операция - три человека до сих пор считаются пропавшими.

Фото: последствия удара по Одессе 27 января (t.me/odesaMVA)

Поврежден лицей

По данным властей, больше всего поврежден был Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. В здании возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

"Сейчас все профильные службы работают на местах, фиксируют последствия обстрела и оценивают масштабы нанесенного ущерба. Информация уточняется", - сообщили в ОГА.

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)

Пострадавшие и спасенные люди

Спасатели вызволили из-под завалов и из опасных зон 14 человек, среди них дети.

По информации ОГА, по состоянию на сейчас пострадали 23 человека.

9 человек госпитализированы, в частности:

две девочки 2008 и 2013 годов рождения;

беременная женщина на 39-й неделе.

Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь - в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ГСЧС сообщает, что жители разрушенных квартир эвакуированы в Пункты несокрушимости, на местах работают психологи ГСЧС и Нацполиции, развернуты пункты обогрева.

Фото: последствия удара по Одессе 27 января (t.me/dsns_telegram)

Поиски под завалами продолжаются

По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди. ГСЧС сообщает, что речь идет по меньшей мере о трех людях. К аварийно-спасательным работам привлечена кинологическая служба.

На местах ударов работают оперативные штабы, спасатели и экстренные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.