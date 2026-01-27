Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ
Сегодня ночью российские войска совершили массированную атаку по Одессе и области, применив более 50 дронов. Под удар попали жилые кварталы и гражданская инфраструктура. Есть раненые, продолжаются поиски людей под завалами.
РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о ситуации в Одесской области.
Масштабные разрушения и пожары
По данным ОВА, в результате атаки в Одессе повреждены десятки жилых домов. Разрушениям подверглись церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр, частный транспорт. На нескольких локациях вспыхнули масштабные пожары.
В многоэтажках разрушены и повреждены десятки квартир, изуродованы фасады зданий и выбиты окна.
ГСЧС уточняет, что:
- повреждены двухэтажные и четырехэтажные жилые дома;
- в четырехэтажке разрушены квартиры со второго по четвертый этажи;
- в девятиэтажном доме из-за попадания возникли пожары на четвертом и пятом этажах;
- повреждены культурно-религиозное сооружение и автомобили, выбито остекление в соседних зданиях.
Приморский район: повреждены 43 дома и, по предварительным данным, 122 квартиры. Спасатели ГСЧС продолжают разбор завалов.
Пересыпский район: установлены повреждения в 3 домах. Выбито более 200 окон, из которых 51 конструкция уничтожена огнем полностью.
Хаджибейский район: продолжается поисково-спасательная операция - три человека до сих пор считаются пропавшими.
Поврежден лицей
По данным властей, больше всего поврежден был Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. В здании возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.
"Сейчас все профильные службы работают на местах, фиксируют последствия обстрела и оценивают масштабы нанесенного ущерба. Информация уточняется", - сообщили в ОГА.
Пострадавшие и спасенные люди
Спасатели вызволили из-под завалов и из опасных зон 14 человек, среди них дети.
По информации ОГА, по состоянию на сейчас пострадали 23 человека.
9 человек госпитализированы, в частности:
- две девочки 2008 и 2013 годов рождения;
- беременная женщина на 39-й неделе.
Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь - в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
ГСЧС сообщает, что жители разрушенных квартир эвакуированы в Пункты несокрушимости, на местах работают психологи ГСЧС и Нацполиции, развернуты пункты обогрева.
Поиски под завалами продолжаются
По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди. ГСЧС сообщает, что речь идет по меньшей мере о трех людях. К аварийно-спасательным работам привлечена кинологическая служба.
На местах ударов работают оперативные штабы, спасатели и экстренные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.
При подготовке материала использованы данные ГСЧС, Одесской ОГА и Одесской МВА.
Обстрел 27 января
По информации Воздушных сил, в ночь на 27 января российская армия осуществила масштабную атаку по Украине, применив 165 ударных беспилотников. Среди них - дроны типа "Шахед", в том числе реактивные, а также БпЛА "Гербера", "Италмас" и аппараты других типов.
Запуски вражеских беспилотников осуществлялись с территории РФ - из районов Курска, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Также этой ночью под вражеским обстрелом была Львовская область.