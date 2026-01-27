ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ

Одесса, Вторник 27 января 2026 10:10
UA EN RU
Разбитый дом в центре Одессы, под завалами ищут людей: все о массированном ударе РФ Фото: последствия удара по Одессе 27 января (t.me/odesaMVA)
Автор: Наталья Кава

Сегодня ночью российские войска совершили массированную атаку по Одессе и области, применив более 50 дронов. Под удар попали жилые кварталы и гражданская инфраструктура. Есть раненые, продолжаются поиски людей под завалами.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о ситуации в Одесской области.

Масштабные разрушения и пожары

По данным ОВА, в результате атаки в Одессе повреждены десятки жилых домов. Разрушениям подверглись церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр, частный транспорт. На нескольких локациях вспыхнули масштабные пожары.

В многоэтажках разрушены и повреждены десятки квартир, изуродованы фасады зданий и выбиты окна.

ГСЧС уточняет, что:

  • повреждены двухэтажные и четырехэтажные жилые дома;
  • в четырехэтажке разрушены квартиры со второго по четвертый этажи;
  • в девятиэтажном доме из-за попадания возникли пожары на четвертом и пятом этажах;
  • повреждены культурно-религиозное сооружение и автомобили, выбито остекление в соседних зданиях.

Приморский район: повреждены 43 дома и, по предварительным данным, 122 квартиры. Спасатели ГСЧС продолжают разбор завалов.

Пересыпский район: установлены повреждения в 3 домах. Выбито более 200 окон, из которых 51 конструкция уничтожена огнем полностью.

Хаджибейский район: продолжается поисково-спасательная операция - три человека до сих пор считаются пропавшими.

Фото: последствия удара по Одессе 27 января (t.me/odesaMVA)

Поврежден лицей

По данным властей, больше всего поврежден был Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. В здании возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

"Сейчас все профильные службы работают на местах, фиксируют последствия обстрела и оценивают масштабы нанесенного ущерба. Информация уточняется", - сообщили в ОГА.

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)

Пострадавшие и спасенные люди

Спасатели вызволили из-под завалов и из опасных зон 14 человек, среди них дети.

По информации ОГА, по состоянию на сейчас пострадали 23 человека.

9 человек госпитализированы, в частности:

  • две девочки 2008 и 2013 годов рождения;
  • беременная женщина на 39-й неделе.

Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь - в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

ГСЧС сообщает, что жители разрушенных квартир эвакуированы в Пункты несокрушимости, на местах работают психологи ГСЧС и Нацполиции, развернуты пункты обогрева.

Фото: последствия удара по Одессе 27 января (t.me/dsns_telegram)

Поиски под завалами продолжаются

По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди. ГСЧС сообщает, что речь идет по меньшей мере о трех людях. К аварийно-спасательным работам привлечена кинологическая служба.

На местах ударов работают оперативные штабы, спасатели и экстренные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

При подготовке материала использованы данные ГСЧС, Одесской ОГА и Одесской МВА.

Обстрел 27 января

По информации Воздушных сил, в ночь на 27 января российская армия осуществила масштабную атаку по Украине, применив 165 ударных беспилотников. Среди них - дроны типа "Шахед", в том числе реактивные, а также БпЛА "Гербера", "Италмас" и аппараты других типов.

Запуски вражеских беспилотников осуществлялись с территории РФ - из районов Курска, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также этой ночью под вражеским обстрелом была Львовская область.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ГСЧС Война в Украине Атака дронов
Новости
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек
Удар по Одессе: количество пострадавших увеличилось до 22 человек
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин