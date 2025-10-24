Розбірки торговців нафтою вдарили по "Роснефти" і бюджету Кремля, - Bloomberg

Серйозний конфлікт між ключовими фігурами російського нафтового бізнесу загрожує системі експорту, від якої Кремль залежить для фінансування війни проти України.

За даними Bloomberg, торговці, які контролюють основну частину поставок нафти "Роснефти", почали викривати зв'язки конкурентів із Росією, намагаючись викликати проти них західні санкції.

Боротьба за вплив на нафтовому ринку

Згідно з джерелами та внутрішніми документами, протистояння між нафтовим трейдером Муртазою Лахані та двома азербайджанськими бізнесменами - Етібаром Еюбовим та Тахіром Гараєвим - уже коштувало "Роснєфті" та російській державі мільярди доларів.

Через знижки та зростання витрат ситуація загрожує генеральному директору компанії Ігорю Сєчіну.

Після того як США вперше запровадили санкції проти самої "Роснефти", а російська економіка продовжує слабшати, Володимир Путін опинився у складній позиції. Дохід "Роснефти" за перше півріччя впав на 68%, а вартість нафти знизилася майже на 20% із січневих максимумів.

Тепер новий конфлікт усередині експортної мережі загрожує ще більшими фінансовими втратами.

Звинувачення і боротьба через ЗМІ

Джерела Bloomberg стверджують, що союзники Ейюбова і Гараєва намагалися публікувати матеріали в російських виданнях, щоб привернути увагу Заходу до зв'язків Лахані з "Роснефтью". У відповідь Лахані почав власну кампанію, намагаючись вивести своїх суперників на радари західних регуляторів.

Компанія Coral Energy, заснована Гараєвим 2010 року (пізніше перейменована на 2Rivers), навіть звернулася до лобістів у Вашингтоні, щоб донести до американських і європейських чиновників інформацію про діяльність конкурентів.

Схожі методи вже не раз використовувалися в сірих схемах торгівлі нафтою, коли розголошення даних про конкурентів призводило до санкцій і втрати партнерів.

Санкції та падіння доходів "Роснефти"

Після того як 2024 року Велика Британія і ЄС ввели санкції проти мережі азербайджанських трейдерів, їхній бізнес зіткнувся із серйозними обмеженнями. Банки, страхові компанії та брокери почали уникати угод із ними, а кожен контракт став обходитися дорожче.

У результаті "Роснефть" була змушена пропонувати додаткові знижки і шукати альтернативні маршрути поставок, що призвело до нових втрат. За даними джерел, сукупні збитки для компанії та російського бюджету обчислюються мільярдами доларів.

Як Росія втрачає контроль над своєю нафтовою мережею

"Ці суперечки показують, наскільки вразлива система обходу санкцій у Росії", - зазначила експертка Тетяна Мітрова з Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету. За її словами, Кремль покладається на обмежене коло непрозорих посередників, щоб експортувати нафту й отримувати валюту.

"Коли вони починають воювати між собою, це ставить під загрозу мільярди експортних доходів і демонструє, як мало контролю Москва реально має над цими офшорними структурами", - сказала вона.

Підйом і падіння нафтових посередників

Лахані, Ейюбов і Гараєв - імена маловідомі широкому загалу, але з початку вторгнення РФ в Україну саме вони забезпечували потік сотень мільйонів барелів російської нафти. Лахані, який раніше називав себе "людиною Glencore в Багдаді", став ключовим партнером Сєчіна після 2022 року, обходячи західні санкції через мережу компаній в ОАЕ.

Однак 2024 року його позиції почали слабшати, коли Ейюбов і Гараєв швидко посіли місце головних трейдерів "Роснефти". Їхня структура, що діє через офшори та за підтримки зв'язків в азербайджанському уряді, витіснила Лахані з ринку. Але вже 2025 року він повернувся, зміцнивши позиції в Дубаї та знову ставши посередником між Москвою та азійськими партнерами.

Нова загроза для "Роснефти" і Кремля

Активізація Лахані викликала роздратування в азербайджанських трейдерів, проти яких діють санкції, і вони посилили інформаційні атаки. Для Сєчіна це стало ще однією проблемою на тлі падіння прибутку і санкційного тиску.

"Це симптом зростаючої напруги всередині російської військової економіки", - підсумувала Митрова. За її словами, залежність від невеликої групи посередників робить російську нафтову систему вкрай нестабільною.