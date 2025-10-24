Разборки торговцев нефтью ударили по "Роснефти" и бюджету Кремля, - Bloomberg

Серьезный конфликт между ключевыми фигурами российского нефтяного бизнеса угрожает системе экспорта, от которой Кремль зависит для финансирования войны против Украины.

По данным Bloomberg, торговцы, контролирующие основную часть поставок нефти "Роснефти", начали разоблачать связи конкурентов с Россией, пытаясь вызвать против них западные санкции.

Борьба за влияние на нефтяном рынке

Согласно источникам и внутренним документам, противостояние между нефтяным трейдером Муртазой Лахани и двумя азербайджанскими бизнесменами - Этибаром Эюбовым и Тахиром Гараевым - уже обошлось "Роснефти" и российскому государству в миллиарды долларов.

Из-за скидок и роста расходов ситуация угрожает генеральному директору компании Игорю Сечину.

После того как США впервые ввели санкции против самой "Роснефти", а российская экономика продолжает ослабевать, Владимир Путин оказался в сложной позиции. Доход "Роснефти" за первое полугодие упал на 68%, а стоимость нефти снизилась почти на 20% с январских максимумов.

Теперь новый конфликт внутри экспортной сети угрожает еще большим финансовым потерям.

Обвинения и борьба через СМИ

Источники Bloomberg утверждают, что союзники Эйюбова и Гараева пытались публиковать материалы в российских изданиях, чтобы привлечь внимание Запада к связям Лахани с "Роснефтью". В ответ Лахани начал собственную кампанию, стараясь вывести своих соперников на радары западных регуляторов.

Компания Coral Energy, основанная Гараевым в 2010 году (позже переименована в 2Rivers), даже обратилась к лоббистам в Вашингтоне, чтобы донести до американских и европейских чиновников информацию о деятельности конкурентов.

Схожие методы уже не раз использовались в серых схемах торговли нефтью, когда разглашение данных о конкурентах приводило к санкциям и потере партнеров.

Санкции и падение доходов "Роснефти"

После того как в 2024 году Великобритания и ЕС ввели санкции против сети азербайджанских трейдеров, их бизнес столкнулся с серьезными ограничениями. Банки, страховые компании и брокеры начали избегать сделок с ними, а каждый контракт стал обходиться дороже.

В результате "Роснефть" была вынуждена предлагать дополнительные скидки и искать альтернативные маршруты поставок, что привело к новым потерям. По данным источников, совокупные убытки для компании и российского бюджета исчисляются миллиардами долларов.

Как Россия теряет контроль над своей нефтяной сетью

"Эти споры показывают, насколько уязвима система обхода санкций в России", - отметила эксперт Татьяна Митрова из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. По ее словам, Кремль полагается на ограниченный круг непрозрачных посредников, чтобы экспортировать нефть и получать валюту.

"Когда они начинают воевать между собой, это ставит под угрозу миллиарды экспортных доходов и демонстрирует, как мало контроля Москва реально имеет над этими офшорными структурами", - сказала она.

Подъем и падение нефтяных посредников

Лахани, Эйюбов и Гараев - имена малоизвестные широкой публике, но с начала вторжения РФ в Украину именно они обеспечивали поток сотен миллионов баррелей российской нефти. Лахани, ранее называвший себя "человеком Glencore в Багдаде", стал ключевым партнером Сечина после 2022 года, обходя западные санкции через сеть компаний в ОАЭ.

Однако в 2024 году его позиции начали ослабевать, когда Эйюбов и Гараев быстро заняли место главных трейдеров "Роснефти". Их структура, действующая через офшоры и при поддержке связей в азербайджанском правительстве, вытеснила Лахани с рынка. Но уже в 2025 году он вернулся, укрепив позиции в Дубае и вновь став посредником между Москвой и азиатскими партнерами.

Новая угроза для "Роснефти" и Кремля

Активизация Лахани вызвала раздражение у азербайджанских трейдеров, против которых действуют санкции, и они усилили информационные атаки. Для Сечина это стало еще одной проблемой на фоне падения прибыли и санкционного давления.

"Это симптом растущего напряжения внутри российской военной экономики", - подытожила Митрова. По ее словам, зависимость от небольшой группы посредников делает российскую нефтяную систему крайне нестабильной.