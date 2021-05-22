В Ровно произошло масштабное ДТП, пострадали по меньшей мере четыре человека

Авария произошла на улице Дубенской.

"В настоящее время спасатели, медики и полицейские оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием 3-х автомобилей. Предварительная информация о четырех травмированных. Информация уточняется и обновляется", - говорится в сообщении.

Обновлено.

В ДСНС уточнили, что ДТП произошло с участием трех автомобилей: две машины марок Renault и одна машина марки Volkswagen.

На момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек, пять получили (4 женщины и 1 мужчина) травмы и были госпитализированы в больницу. Погибших нет.