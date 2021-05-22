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В Ровно произошло масштабное ДТП, пострадали по меньшей мере четыре человека

Автор: Инна Собора

В Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Предварительно известно о четырех травмированных.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Авария произошла на улице Дубенской.

"В настоящее время спасатели, медики и полицейские оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием 3-х автомобилей. Предварительная информация о четырех травмированных. Информация уточняется и обновляется", - говорится в сообщении.

Обновлено.

В ДСНС уточнили, что ДТП произошло с участием трех автомобилей: две машины марок Renault и одна машина марки Volkswagen.

На момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек, пять получили (4 женщины и 1 мужчина) травмы и были госпитализированы в больницу. Погибших нет.

Ранее в Ивано-Франковской области грузовик упал в реку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один травмирован.

Напомним, в Хмельницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли четверо людей. Как стало известно, водитель не имел права управлять грузовиком.

РБК-Украина писало, что на днях в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской перевернулся грузовик. Из-за этого было затруднено движение транспорта.

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