ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Прикарпатье грузовик упал в реку: есть погибшие и травмированный

Новина українською →
Шевченково, Пятница 21 мая 2021 08:38
На Прикарпатье грузовик упал в реку: есть погибшие и травмированный Фото: предварительно водитель не справился с управлением грузовика (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Игорь Литвиненко

В Ивано-Франковское области грузовик упал в реку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел 20 мая около 22:09 в селе Шевченково, Выготской территориальной общины. Грузовик-лесовоз упал с моста в реку. На момент ДТП в салоне находились три человека.

"Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь. По предварительной информации правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 года рождения, житель села Лолин и пассажир 1994 года рождения, житель села Подлески. Еще одного пассажира 1991 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

По предварительной причине водитель не справился с управлением "КамАЗа". Продолжается расследование причин ДТП.

Напомним, недавно на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли два человека.

Также сообщалось, что в Ровенской области перевернулся автобус с пассажирами в салоне. Четыре человека были госпитализированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП грузовик Ивано-Франковская область
NEWS
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
Шмыгаль завтра в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом
DAILY
Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия