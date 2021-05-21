На Прикарпатье грузовик упал в реку: есть погибшие и травмированный

В Ивано-Франковское области грузовик упал в реку. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один травмирован.

Инцидент произошел 20 мая около 22:09 в селе Шевченково, Выготской территориальной общины. Грузовик-лесовоз упал с моста в реку. На момент ДТП в салоне находились три человека.

"Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь. По предварительной информации правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 года рождения, житель села Лолин и пассажир 1994 года рождения, житель села Подлески. Еще одного пассажира 1991 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

По предварительной причине водитель не справился с управлением "КамАЗа". Продолжается расследование причин ДТП.