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ДТП с четырьмя погибшими в Хмельницкой области: у водителя не было права управлять грузовиком

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Вторник 18 мая 2021 15:42
ДТП с четырьмя погибшими в Хмельницкой области: у водителя не было права управлять грузовиком Фото: ДТП произошло в Хмельницкой области с участием трех авто (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: РБК-Украина

В ходе расследование смертельного ДТП в Хмельницкой области выяснилось, что у водителя не было права управлять грузовиком. Его пустил за руль родственник, который в это время был в грузовике в качестве пассажира.

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой области.

Так, полицейские установили, что у водителя, который находился за рулем грузового автомобиля DAF, не было водительского удостоверения соответствующей категории, которое позволяет управлять грузовыми автомобилями с прицепами.

"Соответственно, он не имел права садиться за руль фуры. За рулем должен был бы находиться его родственник, который в это время ехал в грузовике в качестве пассажира, незаконно передав управление автомобилем постороннему лицу без необходимого документа", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи в рамках расследования резонансного ДТП дополнительно открыли еще одно уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины.

Таким образом, подозрения объявлении двум людям: водителю, который фактически находился за рулем, - по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) и пассажиру, который незаконно передал управление автомобилем по статье 287 УК (допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права на управление транспортным средством).

Напомним, на трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что в Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое вызвал пьяный водитель. В результате аварии погиб подросток.

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