RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Рівному сталася масштабна ДТП, постраждали щонайменше чотири людини

Автор: Инна Собора

У Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Попередньо відомо про чотирьох травмованих.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Аварія сталася на вулиці Дубенській.

"На даний час рятувальники, медики та поліцейські надають допомогу у ліквідації наслідків ДТП за участю 3-х автомобілів. Попередня інформація про чотирьох травмованих. Інформація уточнюється та оновлюється", - йдеться в повідомленні.

Оновлено.

В ДСНС уточнили, що ДТП трапилося за участю трьох автомобілів: дві машини марок Renault та одна машина марки Volkswagen.

На момент ДТП у всіх машинах перебувало 8 людей, п'ятеро отримали (4 жінки та 1 чоловік) травми та були госпіталізовані до лікарні. Загиблих немає.

Раніше в Івано-Франківській області вантажівка впала в річку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще один травмований.

Нагадаємо, в Хмельницькій області сталася ДТП, в результаті якої загинули четверо людей. Як стало відомо, водій не мав права керувати вантажівкою.

РБК-Україна писало, що днями у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській перекинулась вантажівка. Через це було ускладнено рух транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПРівне