В Ровно эвакуируют людей из всех школ. Сообщили о заминировании

Из всех школ Ровно эвакуируют учеников и учителей. Неизвестные прислали сообщение на электронный адрес ГСЧС с предупреждением о взрывчатке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid .

По словам пресс-секретаря Национальной полиции в Ровенской области Марии Юстицкой - эвакуация проводится из всех 38 учебных заведений города. К обследованию помещений были привлечены все соответствующие службы.

Также неизвестно, какие требования были выдвинуты в сообщении в ГСЧС.