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В Ровно эвакуируют людей из всех школ. Сообщили о заминировании

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Четверг 20 января 2022 15:30
В Ровно эвакуируют людей из всех школ. Сообщили о заминировании Фото: в Ровно эвакуируют людей из всех школ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из всех школ Ровно эвакуируют учеников и учителей. Неизвестные прислали сообщение на электронный адрес ГСЧС с предупреждением о взрывчатке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

По словам пресс-секретаря Национальной полиции в Ровенской области Марии Юстицкой - эвакуация проводится из всех 38 учебных заведений города. К обследованию помещений были привлечены все соответствующие службы.

Также неизвестно, какие требования были выдвинуты в сообщении в ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, что в СБУ поступило сообщение о минировании всех харьковских школ.

Также 17 января в Киеве "заминировали" три станции метро, а 16 января - несколько ТРЦ,

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