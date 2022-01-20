ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове заминировали все школы

Новина українською →
Харьков, Четверг 20 января 2022 11:16
В Харькове заминировали все школы Фото: ограждающая лента национальной полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Сообщение о минировании всех харьковских школ поступило в Службу безопасности Украины. В данный момент проводится проверка школ и прилегающей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KHARKIV Today.

"20 января в 6:05 на электронный адрес Управления Службы безопасности в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании всех школ Харькова. Информацию проверяют", - рассказали изданию в пресс-службе Управления СБУ в Харьковской области.

"В настоящее время отрабатывается соответствующими органами", - пояснила пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

Как отметили в СБУ, в последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель - создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.

Напомним, из Апелляционного и Окружного судов Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщений о минировании. Также во вторник, 18 января, "заминировали" школы в разных районах столицы.

При этом, 17 января в Киеве "минировали" три станции метро. На вход и выход были закрыты станция "Театральная", "Дарница" и "Позняки".

Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
Молдова ввела чрезвычайное положение после угроз "Газпрома"
DAILY
Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом