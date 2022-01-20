В Харькове заминировали все школы

Сообщение о минировании всех харьковских школ поступило в Службу безопасности Украины. В данный момент проводится проверка школ и прилегающей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KHARKIV Today .

"20 января в 6:05 на электронный адрес Управления Службы безопасности в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании всех школ Харькова. Информацию проверяют", - рассказали изданию в пресс-службе Управления СБУ в Харьковской области.

"В настоящее время отрабатывается соответствующими органами", - пояснила пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

Как отметили в СБУ, в последнее время фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании объектов социальной сферы по всей территории Украины, однако проверки показывают, что сообщения поступают ложные.

"Эти сообщения не подтверждаются на практике, а преследуют цель - создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметили в СБУ.