В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из ТРЦ

В Киеве днем 16 января поступили анонимные сообщения о минировании трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Людей эвакуируют из зданий.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Киеву Светлана Водолага.

По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили в Службу безопасности Украины (СБУ) около 13:30.

"В Киеве заминировали универмаг "Украина", ТРЦ Ocean Plaza и "Гулливер", - сказала Водолага.

Она отметила, что из зданий ТРЦ проводится эвакуация посетителей и персонала. На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывчатые и подозрительные предметы.