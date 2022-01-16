ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из ТРЦ

Новина українською →
Киев, Воскресенье 16 января 2022 15:30
В Киеве из-за сообщений о минировании эвакуируют людей из ТРЦ Фото: в Киеве проверяют массовое минирование ТРЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве днем 16 января поступили анонимные сообщения о минировании трех торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Людей эвакуируют из зданий.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Киеву Светлана Водолага.

По ее словам, сообщения о минировании ТРЦ поступили в Службу безопасности Украины (СБУ) около 13:30.

"В Киеве заминировали универмаг "Украина", ТРЦ Ocean Plaza и "Гулливер", - сказала Водолага.

Она отметила, что из зданий ТРЦ проводится эвакуация посетителей и персонала. На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывчатые и подозрительные предметы.

Напомним, 13 января в ряде украинских городов "заминировали" все ТРЦ.

Отметим, в этот же день по Украине прокатилась волна ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины ГСЧС
NEWS
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины