У Рівному евакуюють людей з усіх шкіл. Повідомили про замінування
Фото: у Рівному евакуюють людей з усіх шкіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
З усіх шкіл Рівного евакуйовують учнів та вчителів. Невідомі надіслали повідомлення на електронну адресу ДСНС з попередженням про вибухівку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.
За словами речниці Національної поліції в Рівненській області Марії Юстицької - евакуація проводиться з усіх 38 навчальних закладів міста. До обстеження приміщень були залучені усі відповідні служби.
Також невідомо, які вимоги були висунуті у повідомленні до ДСНС.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що до СБУ надійшло повідомлення про мінування всіх харківських шкіл.
Також 17 січня в Києві "замінували" три станції метро, а 16 січня - кілька ТРЦ,