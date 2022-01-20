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У Рівному евакуюють людей з усіх шкіл. Повідомили про замінування

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Четвер 20 січня 2022 15:30
У Рівному евакуюють людей з усіх шкіл. Повідомили про замінування Фото: у Рівному евакуюють людей з усіх шкіл (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З усіх шкіл Рівного евакуйовують учнів та вчителів. Невідомі надіслали повідомлення на електронну адресу ДСНС з попередженням про вибухівку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

За словами речниці Національної поліції в Рівненській області Марії Юстицької - евакуація проводиться з усіх 38 навчальних закладів міста. До обстеження приміщень були залучені усі відповідні служби.

Також невідомо, які вимоги були висунуті у повідомленні до ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, що до СБУ надійшло повідомлення про мінування всіх харківських шкіл.

Також 17 січня в Києві "замінували" три станції метро, а 16 січня - кілька ТРЦ,

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