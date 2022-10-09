РосЗМІ заявляють про нових жертв внаслідок вибуху на Кримському мосту

У Росії заявляють, що кількість жертв внаслідок вибуху на Кримському мосту виросла. Йдеться про п'ятьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

За даними російського ЗМІ, у легковому автомобілі, який їхав поряд з вантажівкою, було четверо людей - троє чоловіків та жінка.

Варто зазначити, що Слідчий комітет РФ вчора повідомляв про трьох загиблих. Тіла двох з них, чоловіка та жінки, нібито вдалося знайти.

Нагадаємо, вчора на Кримському мосту пролунав потужний вибух та виникла масштабна пожежа. Внаслідок цього було пошкоджена автомобільна частина мосту.

Більше детальніше про вибух на Кримському мосту та як це може вплинути на війну можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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