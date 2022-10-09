ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РосСМИ заявляют о новых жертвах в результате взрыва на Крымском мосту

Новина українською →
Крым, Воскресенье 09 октября 2022 14:30
РосСМИ заявляют о новых жертвах в результате взрыва на Крымском мосту Фото: в РФ заявляются о пяти жертвах взрыва на Крымском мосту (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявляют, что количество жертв в результате взрыва на Крымском мосту возросло. Речь идет о пяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Mash.

По данным российского СМИ, в легковом автомобиле, который ехал рядом с грузовиком, находились четыре человека - трое мужчин и женщина.

Следует отметить, что Следственный комитет РФ вчера сообщал о трех погибших. Тела двух из них, мужчины и женщины, якобы удалось обнаружить.

Напомним, вчера на Крымском мосту раздался мощный взрыв и произошел масштабный пожар. В результате была повреждена автомобильная часть моста.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крымский мост Взрыв
NEWS
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана