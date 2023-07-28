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РосЗМІ показали відео моменту "прильоту" у Таганрозі

Фото: росЗМІ показали відео моменту "прильоту" в Таганрозі (golubev_vu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через вибух у центрі російського Таганрогу постраждали 14 людей. Також пошкоджено будівлю кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Shot.

На відео можна побачити падіння об'єкта, схожого на ракету, а також почути вибухи.

Як повідомляють ЗМІ, через вибух знесло кілька стін кафе "Чехів сад" у Лермонтовському провулку. Крім того, у найближчих будинках вибиті шибки.

Також зазначається, що через НП постраждали 14 осіб, 7 з них доставляють до медустанов і ще сімом госпіталізація не знадобилася.

Вибух у Таганрозі

Сьогодні в центрі Таганрогу Ростовської області стався сильний вибух поблизу кафе.

При цьому Міноборони Росії нафантазувало, що Україна нібито атакувала місто за допомогою зенітного ракетного комплексу С-200. За легендою відомства, всі ракети, які летіли у бік міста, "збили, але там упали уламки".

Крім того, росЗМІ писали, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази.

Додамо, що через вибух влада Таганрога вирішила запровадити в районі події режим надзвичайної ситуації.

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