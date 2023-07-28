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РосСМИ показали видео момента "прилета" в Таганроге

Фото: росСМИ показали видео момента "прилета" в Таганроге (golubev_vu)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за взрыва в центре российского Таганрога пострадали 14 человек. Также повреждено здание кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

На видео можно увидеть падение объекта, похожего на ракету, а также услышать взрывы.

Как сообщают СМИ, из-за взрыва снесло несколько стен кафе "Чехов сад" в Лермонтовском переулке. Кроме того, в ближайших домах выбиты стекла.

Также отмечается, что из-за ЧП пострадали 14 человек, 7 из них доставляют в медучреждения и еще семерым госпитализация не потребовалась.

Взрыв в Таганроге

Сегодня в центре Таганрога Ростовской области произошел сильный взрыв недалеко от кафе.

При этом Минобороны России нафантазировало, что Украина якобы атаковала город при помощи зенитного ракетного комплекса С-200. По легенде ведомства, все ракеты, которые летели в сторону города "сбили, но там упали обломки".

Кроме того, росСМИ писали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы.

Добавим, что из-за взрыва власти Таганрога решили ввести в районе происшествия режим чрезвычайной ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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