ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибух у Таганрозі: влада ввела режим надзвичайної ситуації

Новость на русском →
Таганрог, П'ятниця 28 липня 2023 18:37
Вибух у Таганрозі: влада ввела режим надзвичайної ситуації Фото: у Таганрозі ввели режим надзвичайної ситуації після вибухів (t.me/Fateev_A_E)
Автор: Іван Носальський

Влада Таганрога вирішила запровадити в районі, де сьогодні пролунав потужний вибух, режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Таганрога Андрія Фатєєва в Telegram.

За його словами, на місці події працюють екстрені служби. Також планується "надати всю допомогу" постраждалим внаслідок інциденту та "організувати роботу з обстеження руйнувань".

"У районі події буде запроваджено режим надзвичайної ситуації", - додав Фатєєв.

Вибух у Таганрозі

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, Telegram-канали почали розповсюджувати відео, на якому над Таганрогом був помітний густий дим. Вони писали, що у місті прогримів потужний вибух.

Згодом Міністерство оборони Росії нафантазувало, що місто нібито атакувала Україна за допомогою зенітного ракетного комплексу С-200. За легендою відомства країни-агресора, всі ракети, які летіли у бік міста, "збили, але там упали уламки".

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв також розповідав про 12 постраждалих внаслідок події.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракети Вибух Ростовская область
NEWS
Безграмотні дії операторів ППО. Данілов відреагував на вибухи в Таганрозі
Безграмотні дії операторів ППО. Данілов відреагував на вибухи в Таганрозі
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків