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Вибух у Таганрозі: у Міноборони РФ нафантазували удар української С-200

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Таганрог, П'ятниця 28 липня 2023 17:41
Вибух у Таганрозі: у Міноборони РФ нафантазували удар української С-200 Фото: у Міноборони РФ нафантазували удар української С-200 по Таганрогу (golubev_vu)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії звинуватили Україну у вибуху у центрі Таганрога. Російським окупантам примарився удар зенітної ракети комплексу ППО С-200 по інфраструктурі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"Київським режимом скоєно терористичну атаку переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200 по житловій інфраструктурі міста Таганрог Ростовської області", - придумали в Міноборони.

При цьому в терористичному відомстві заявили, що російські засоби ППО нібито виявили та перехопили ракету у повітрі.

Втім, у Міноборони країни-агресора заявили, що уламки збитої ракети впали на території Таганрогу.

Внаслідок цього було пошкоджено кілька будівель, також є постраждалі серед мешканців.

Вибух у Таганрозі

У центрі Таганрогу Ростовської області стався сильний вибух поблизу кафе. РосЗМІ писали, що місце можливого прильоту ракети знаходиться приблизно за 10 км від авіабази.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв, що, попередньо, в центрі Таганрога вибухнула ракета. Через це постраждали 12 людей.

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