У центрі російського Таганрога стався вибух: багато постраждалих

У центрі Таганрогу Ростовської області РФ стався сильний вибух поблизу кафе. Внаслідок вибуху постраждало багато людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash та Baza .

РосЗМІ повідомляли, що вибух стався неподалік Олександрівської площі у дворі Державного банку. При цьому неподалік знаходяться кафе "Чехов Сад" та аквапарк "Лазурний".

За їхніми даними, причиною вибуху став невідомий снаряд. На місці виявили його уламки. Наразі рятувальники розбирають завали.

Повідомляється, що найбільше постраждала будівля місцевого кафе. На місці вибуху утворилася вирва розміром 5 на 5 метрів.

Крім того, журналісти пишуть про 12 постраждалих від вибуху, чотирьом із них була потрібна допомога медиків.

При цьому губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що, попередньо, в центрі Таганрога вибухнула ракета. Він зазначив, що чотири людини отримали легкі поранення від скла, що розбилося.

Фото: у центрі російського Таганрога стався вибух (golubev_vu/731)

Telegram-канал "Важные истории" повідомляє, що місце можливого прильоту ракети в Таганрозі розташоване приблизно за 10 км від авіабази.

Так, наприкінці травня 2023 року OSINT-аналітик Бреді Афрік виявив на аеродромі Таганрога російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Його можуть використовувати для наведення під час бомбардувань України.

Зазначається, що авіабаза в Таганрозі - це штаб-квартира науково-технічного комплексу ім. Берієва, який і виробляє А-50. Ймовірно, А-50 відправили в Таганрог на ремонт після того, як він зазнав пошкоджень на білоруській авіабазі в Мачулищах.

Крім того, на аеродромі стоять бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 і є майданчики для запуску безпілотників.

Надзвичайні ситуації у Росії

Зазначимо, що останні кілька місяців на території Росії часто трапляються вибухи та пожежі. Вони відбуваються як у прикордонних з Україною областях, так і у віддалених краях.

Наприклад, сьогодні вночі у Москві скаржилися на нібито "удар безпілотника".

А вранці 24 липня Москву атакували два безпілотники. Один із них потрапив до бізнес-центру, де знаходиться магазин "Леруа Мерлен", а другий упав неподалік будівлі Міноборони РФ і штаб-квартири кібернетичної розвідки ГРУ.

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