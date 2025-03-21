Ростовську область атакують дрони, у Ростові-на-Дону пошкоджені багатоповерхівки
Ростовську область (Росія) атакують ударні безпілотники. У Ростові-на-Дону зафіксовані влучання у два багатоповерхові житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконуючого обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря та російські пабліки.
Чиновник зазначив, що в містах і районах Ростовської області сили і засоби протиповітряної оборони відбивають ворожу атаку. Зокрема, БпЛА знищені у Міллеровському та Шолоховському районі.
Через атаку дронів у Ростові-на-Дону стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Міськрадівська, 49. На місце виїхали оперативні служби.
Слюсарь також повідомив, що у Пролетарському районі Ростова у висотному багатоквартирному будинку на вулиці Горрадянській, 49/1 стався вибух БПЛА на рівні 17 поверху.
За попередніми даними загиблих немає, постраждали двоє людей.
Дронові атаки на Російську Федерацію
За останній рік ударні безпілотники дедалі частіше атакують регіони Росії. Удари завдаються по військових об'єктах, інфраструктурі, нафтопереробних заводах і нафтобазах.
Так, 19 березня БпЛА атакували місто Кропоткін у Краснодарському краї. Через влучання загорілися резервуари з пальним на місцевому нафтопереробному заводі.
Пожежу на підприємстві не можуть загасити уже два дні, її масштаби суттєво зросли. Вчора на нафтобазі стався другий вибух з викидом палаючої нафти, постраждали пожежники.
21 березня у Волгоградській області також пролунали вибухи. Дрони атакували місцевий аеродром Маринівка.
А 20 березня безпілотники атакували НПЗ у місті Енгельс. На території також спалахнула масштабна пожежа.
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