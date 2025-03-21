Ростовську область атакують дрони, у Ростові-на-Дону пошкоджені багатоповерхівки

Ростовську область (Росія) атакують ударні безпілотники. У Ростові-на-Дону зафіксовані влучання у два багатоповерхові житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконуючого обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря та російські пабліки.

Чиновник зазначив, що в містах і районах Ростовської області сили і засоби протиповітряної оборони відбивають ворожу атаку. Зокрема, БпЛА знищені у Міллеровському та Шолоховському районі.

Через атаку дронів у Ростові-на-Дону стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Міськрадівська, 49. На місце виїхали оперативні служби.

Слюсарь також повідомив, що у Пролетарському районі Ростова у висотному багатоквартирному будинку на вулиці Горрадянській, 49/1 стався вибух БПЛА на рівні 17 поверху.

За попередніми даними загиблих немає, постраждали двоє людей.