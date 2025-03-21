Ростовскую область атакуют дроны, в Ростове-на-Дону повреждены многоэтажки
Ростовскую область (Россия) атакуют ударные беспилотники. В Ростове-на-Дону зафиксированы попадания в два многоэтажных жилых дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и российские паблики.
Чиновник отметил, что в городах и районах Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. В частности, БпЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе.
Из-за атаки дронов в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветовская, 49. На место выехали оперативные службы.
Слюсарь также сообщил, что в Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа.
По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека.
Дроновые атаки на Российскую Федерацию
За последний год ударные беспилотники все чаще атакуют регионы России. Удары наносятся по военным объектам, инфраструктуре, нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам.
Так, 19 марта БпЛА атаковали город Кропоткин в Краснодарском крае. Из-за попадания загорелись резервуары с горючим на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Пожар на предприятии не могут потушить уже два дня, его масштабы существенно возросли. Вчера на нефтебазе произошел второй взрыв с выбросом горящей нефти, пострадали пожарные.
21 марта в Волгоградской области также прогремели взрывы. Дроны атаковали местный аэродром Мариновка.
А 20 марта беспилотники атаковали НПЗ в городе Энгельс. На территории также вспыхнул масштабный пожар.
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