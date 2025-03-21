Ростовскую область атакуют дроны, в Ростове-на-Дону повреждены многоэтажки

Ростовскую область (Россия) атакуют ударные беспилотники. В Ростове-на-Дону зафиксированы попадания в два многоэтажных жилых дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и российские паблики.

Чиновник отметил, что в городах и районах Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны отражают вражескую атаку. В частности, БпЛА уничтожены в Миллеровском и Шолоховском районе.

Из-за атаки дронов в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветовская, 49. На место выехали оперативные службы.

Слюсарь также сообщил, что в Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа.

По предварительным данным погибших нет, пострадали два человека.