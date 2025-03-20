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Вибухи в Саратовській області РФ: дрони атакують НПЗ в Енгельсі

Четвер 20 березня 2025 04:06
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Вибухи в Саратовській області РФ: дрони атакують НПЗ в Енгельсі Фото: у районі об'єкта зафіксовано пожежу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Рано вранці, 20 березня, росіяни поскаржилися на виклики в Саратовській області. За їхніми словами, невідомі дрони здійснили наліт на НПЗ в Енгельсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів із Саратова та Енгельса, вони прокинулися близько 4 години ранку від гучного звуку сирен. Потім було чутно серію з кількох вибухів. Після цього очевидці розповіли, що в районі місцевої нафтобази в Енгельсі виникла пожежа, а також стали з'являтися кадри в соцмережах. Водночас деякі канали пишуть, горять нібито виключно уламки безпілотників.

Раніше губернатор Саратовської області попереджав, що існує загроза атаки дронів по регіону. Однак жодної офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було.

Нагадаємо, що минулої ночі невідомі безпілотники здійснили атаку на місто Кропоткін Краснодарського краю. На місцевій нафтобазі було зафіксовано пожежу.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація НПЗ Енгельс Пожежа
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