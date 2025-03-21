У Краснодарському краї стався новий вибух на нафтобазі, що палає після атаки 2 дні тому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Оперативного штабу Краснодарського краю і російські пабліки.

Другий вибух стався через розгерметизацію палаючого резервуара під час гасіння. Вибухнули нафтопродукти і стався викид палаючої нафти. Частина сировини потрапила на три одиниці техніки і двох фахівців. Постраждалим надали першу медичну допомогу.

Вогонь поширився на ще один резервуар. Загальна площа загоряння зросла до 10 тисяч м2. У гасінні пожежі беруть участь 456 осіб та 181 одиниця техніки.

Наразі горять два резервуари, запірна арматура, нафтопродукти навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинуло вибухом за межі резервуарів.