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У Краснодарському краї стався новий вибух на нафтобазі, що палає після атаки 2 дні тому

П'ятниця 21 березня 2025 04:16
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У Краснодарському краї стався новий вибух на нафтобазі, що палає після атаки 2 дні тому Фото: у Росії стався повторний вибух на нафтобазі, яку раніше атакували БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У місті Кропоткін, Краснодарський край РФ, стався повторний вибух на нафтобазі, яку днями атакували ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Оперативного штабу Краснодарського краю і російські пабліки.

Другий вибух стався через розгерметизацію палаючого резервуара під час гасіння. Вибухнули нафтопродукти і стався викид палаючої нафти. Частина сировини потрапила на три одиниці техніки і двох фахівців. Постраждалим надали першу медичну допомогу.

Вогонь поширився на ще один резервуар. Загальна площа загоряння зросла до 10 тисяч м2. У гасінні пожежі беруть участь 456 осіб та 181 одиниця техніки.

Наразі горять два резервуари, запірна арматура, нафтопродукти навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинуло вибухом за межі резервуарів.

Атаки на НПЗ і нафтобази в Росії

В ніч на 19 березня ударні безпілотники вдарили по місту Кропоткін у Краснодарському краї. Біля місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа та прогриміли три вибухи, а на місці падіння уламків горіли частини збитого дрона.

Рятувальники намагаються загасити нафтобазу з 19 березня.

Додамо, що у Волгоградській області у ніч на 21 березня пролунали вибухи. У регіоні були помічені БпЛА, що рухалися вбік місцевого аеродрому Маринівка.

Вранці 20 березня через атаку дронів пролунали вибухи на НПЗ у місті Енгельс Саратовської області. На місці спалахнула масштабна пожежа, а у місті зазнала пошкоджень житлова інфраструктура.

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