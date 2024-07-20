В Ростовській області заявили про "масовану" повітряну атаку і роботу ППО

За словами російського чиновника, на півночі регіону засобами ППО нібито були "знищені понад десять БПЛА".

Також він написав у своєму Telegram, що військові РФ продовжували роботу "з відбиття масованої повітряної атаки".

Губернатор стверджує, що внаслідок події "постраждалих немає", та додає, що "інформація про наслідки на землі уточнюється".

Між тим в ростовських пабліках оприлюднили фото, на якому можна побачити слід від, імовірно, ракети у нічному небі та повітряну ціль, як стверджується, в цій області під час роботи ППО по безпілотниках.

Атаки дронів у Ростовській області

Нагадаємо, в РФ заявляють про удари безпілотників у цій області останнім часом мало не кожен день-два. Часто у звітах Міноборони країни-агресора стверджується, що у регіоні "знищили" якусь кількість БПЛА, а повітряний напад традиційно приписують Україні, при цьому про наслідки нічого не заявляється.

Разом з тим лише цього місяця було відомо про палаючі нафтові об'єкти в Ростовській області внаслідок атак дронів.

Так, близько тижня тому повідомлялося про дронову атаку по нафтобазі у Ростовській області, де після цього почалася пожежа. Додамо, що 14 липня у мережі показали відео, на якому можна помітити момент "прильоту" по нафтобазі у цьому регіоні.

Крім того, раніше повідомлялося, що у Ростові-на-Дону 5 липня вночі пролунали вибухи, в районі міста велася робота ППО через атаку БПЛА, і сталася пожежа на нафтосховищі.

Також повідомлялося, що 9 липня теж стало відомо про атаку безпілотників у Ростовській області, і що нібито вона була масованою. Тоді губернатор регіону заявляв, що сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції.

Додамо, того ж дня джерело РБК-Україна повідомило, що у ніч проти 9 липня українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області, НПЗ в Калачі-на-Дону у Волгоградській області, та електропідстанції 500 в Ростовській області РФ. І це була спільна операція СБУ та ГУР.