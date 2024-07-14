Удар по нафтобазі в Ростовській області: у мережі показали момент "прильоту"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA в Telegram .

Потім на кадрах помітний яскравий спалах у результаті удару по нафтобазі.

На відео можна помітити, як охоронець невдало намагається збити безпілотник за допомогою антидронової рушниці.

Що передувало

Нагадаємо, 13 липня вночі на Ростовській області скаржилися на атаку дронів. Губернатор області Василь Голубєв стверджував, що на нафтобазі у Цимлянському районі спалахнула пожежа.

У російських пропагандистських Telegram-каналах звинувачували в атаці Україну.

До речі, українські захисники вже неодноразово били по російських НПЗ та нафтобазах. Більш детально про те, чи можуть такі атаки "знекровити" Росію - у матеріалі РБК-Україна.

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