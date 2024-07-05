ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Ростові масштабна "ландшафтна" пожежа: у мережі пишуть про НП на нафтосховищі (фото, відео)

Ростов, П'ятниця 05 липня 2024 11:41
UA EN RU
У Ростові масштабна "ландшафтна" пожежа: у мережі пишуть про НП на нафтосховищі (фото, відео) Фото: пожежа в Ростові внаслідок нічної атаки БпЛА (t.me.mchs_official)
Автор: Ярослава Борзова

У Ростовській області внаслідок повітряної атаки БПЛА вночі виникла пожежа. Ймовірним місцем надзвичайної ситуації може бути нафтосховище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію губернатора Ростовської області та місцеві Telegram-канали.

Як зазначає ростовський губернатор, над областю нібито збили десять безпілотників.

"Унаслідок повітряної атаки і падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі", - написав він, зауваживши про відсутність постраждалих.

Втім, як стверджують очевидці в місцевих Telegram-каналах називають причиною сильного задимлення значної частини міста пожежу на нафтосховищі внаслідок нічних вибухів.

Місцеві мешканці повідомляють про відчутний запах гарі та забруднення повітря.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, в районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі.

Зазначимо, що перед тим стало відомо про удар безпілотників в районі російського міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї вночі 5 липня.

Варто зауважити, що з району цього населеного пункту часто окупанти запускають дрони-камікадзе по території України під час повітряних атак.

Місцевий губернатор заявляв про падіння уламків БПЛА, й повідомлялося про пошкодження цивільних об'єктів на території міста, та про кількох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ростов Пожежа Дрони Атака дронів
NEWS
Сирський назвав один з головних пріоритетів для війська
Сирський назвав один з головних пріоритетів для війська
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція