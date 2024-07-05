У Ростові масштабна "ландшафтна" пожежа: у мережі пишуть про НП на нафтосховищі (фото, відео)

У Ростовській області внаслідок повітряної атаки БПЛА вночі виникла пожежа. Ймовірним місцем надзвичайної ситуації може бути нафтосховище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію губернатора Ростовської області та місцеві Telegram -канали.

Місцеві мешканці повідомляють про відчутний запах гарі та забруднення повітря.

Втім, як стверджують очевидці в місцевих Telegram-каналах називають причиною сильного задимлення значної частини міста пожежу на нафтосховищі внаслідок нічних вибухів.

"Унаслідок повітряної атаки і падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі", - написав він, зауваживши про відсутність постраждалих.

Як зазначає ростовський губернатор, над областю нібито збили десять безпілотників.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, в районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі.

Зазначимо, що перед тим стало відомо про удар безпілотників в районі російського міста Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї вночі 5 липня.

Варто зауважити, що з району цього населеного пункту часто окупанти запускають дрони-камікадзе по території України під час повітряних атак.

Місцевий губернатор заявляв про падіння уламків БПЛА, й повідомлялося про пошкодження цивільних об'єктів на території міста, та про кількох постраждалих.

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