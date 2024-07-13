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В Ростовській області палає нафтобаза через атаку дронів

Субота 13 липня 2024 05:58
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В Ростовській області палає нафтобаза через атаку дронів Фото: у російській Ростовській області сталася пожежа на нафтобазі через удар БПЛА (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Ростовській області (Російська Федерація) рано-вранці 13 липня через удар безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Ростовської області Василя Голубєва та росЗМІ.

Російський чиновник уточнив, що йдеться про нафтооб'єкт у Цимлянському районі.

"Близько 04:00 внаслідок атаки БПЛА сталося спалах на нафтобазі у Цимлянському районі", - написав він в мережі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок НС немає. Губернатор додав, що екстрені служби працюють на місці пожежі, і намагаються загасити вогонь.

"Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється", - розповів він.

Між тим в мережі вже з'явилися кадри із палаючою нафтобазою. Пропагандисти очікувано звинувачують в атаці дронами українську сторону.

А Telegram-канал Mash пише, що уламки збитого російськими системами ППО безпілотника "впали на територію підприємства, де зберігають бензин АІ-92, АІ-95 та дизельне паливо".

Ситуація у Ростовській області

Нагадаємо, близько тижня тому у Ростові та області на тлі дронових атак запровадили відключення світла. Місцеві енергетики розповідали, що виник дефіцит потужності.

Раніше повідомлялося, що у Ростові-на-Дону у ніч проти 5 липня пролунали вибухи, в районі міста велася робота ППО через атаку безпілотників, сталася пожежа на нафтосховищі.

Після цього, 9 липня, також стало відомо про атаку безпілотників у Ростовській області, і що нібито вона була масованою. Тоді губернатор регіону заявляв, що сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції.

Додамо, того ж дня джерело РБК-Україна повідомило, що у ніч проти 9 липня українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області, НПЗ в Калачі-на-Дону у Волгоградській області, та електропідстанції 500 в Ростовській області РФ. І це була спільна операція СБУ та ГУР.

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Пожежа Ростовская область Атака дронів
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